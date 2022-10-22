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В Україні остаточно заборонена діяльність 12 проросійських партій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні остаточно заборонена діяльність 12 проросійських партій
Представники цих політичних сил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України
фото ілюстративне

Слідчі СБУ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Рішення про заборону функціонування «Соціалістичної партії України» прийняте на підставі указу президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці», – йдеться в повідомленні.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і «звичайних» членів цього партійного об’єднання. Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: «Опозиційний блок», «Соціалісти», партія «Справедливості та розвитку», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Союз лівих сил», «Опозиційна платформа – За життя» та «Прогресивна соціалістична партія України».

У ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України та організації та проведенні на цих територіях фейкових «референдумів».

Зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня. У межах цих проваджень оголосили 37 підозр. Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території РФ.

Нагадаємо, на початку жовтня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону громадської організації «Український вибір – право народу», яку очолює кум Володимира Путіна, проросійський політик, бізнесмен та медіавласник Віктор Медведчук.

Теги: СБУ війна росія окупанти партії

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