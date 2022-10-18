Верховний суд заборонив ще одну партію

Мін'юст подав позов проти «Успішної країни»/«Щасливої України» задовго до повномасштабного вторгнення РФ

18 жовтня Верховний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги партії «Успішна країна» (нова назва – «Щаслива Україна») й залишив у силі рішення суду про заборону партії. Рішення остаточне та не підлягає оскарженню. Про це повідомляє Рух «Чесно».

Зазначається, що «почесним лідером» партії є один з головних соратників Віктора Януковича ексміністр Міністерства доходів та зборів Олександр Клименко. На відміну від більшості інших заборонених партій, Мін'юст подав позов проти «Успішної країни»/«Щасливої України» задовго до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Розгляд справи триває з червня 2018 року.

«Підставою для подання позову став лист генпрокуратури до Міністерства юстиції, який ґрунтувався на матеріалах кримінальних проваджень щодо голови політради партії Наталії Дмітріченко», – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, діяльність партії та створення друкованої продукції координувала саме Дмітріченко, яку наприкінці 2016 року обрали головою політради партії. У реєстрі її ім’я не фігурує через те, що Мін'юст, посилаючись на порушення, не вніс до реєстру подані партією відомості про нову керівницю. Дмітріченко підозрюють у тому, що вона поширювала матеріали, що закликали вчинити насильницькі дії для зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчиненими злочинною організацією, яку очолював, на думку позивача Клименко.

Відомо, що адвокати просили суд скасувати рішення про заборону партії як таке, що є необґрунтованим. Розглянувши матеріали та доводи сторін, Верховний суд апеляційну скаргу партії залишив без задоволення. Рішення в українських судах оскарженню не підлягає, але партія може скористатися можливістю і подати позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше повідомлялося, що проросійські партії оскаржують у судах свою заборону.