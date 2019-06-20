Варченко розповіла про причини обшуків у Міністерстві охорони здоров’я



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Перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко

Службові особи МОЗ підозрюються у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах, - перший заступник глави ДБР

Державне бюро розслідувань підозрює службових осіб Міністерства охорони здоров’я у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це у своєму Facebook розповіла перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, коментуючи обшуки, що тривають у МОЗ.

«Так, дійсно Державним бюро розслідувань проводяться обшуки у Міністерстві охорони здоров’я і ДП «Державний будівельний центр МОЗ України» в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні», – написала перша заступниця директора ДБР.

Вона також розповіла подробиці справи, за якою проводяться обшуки у МОЗ.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства охорони здоров’я України, діючи за попередньою змовою зіслужбовими особами ДП «ДБЦ МОЗ України» та службовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Кошти були виділені урядом на реалізацію державного інвестиційного проєкту«Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі міста Києва», – пояснила Ольга Варченко.

За її словами, наразі досудове розслідування триває.



