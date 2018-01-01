МОЗ: В Україні понад мільйон онкохворих

У 2017 році в Україні зареєстрували 143 тис. нових випадків захворювання на рак

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні наразі живе більше мільйона онкохворих пацієнтів. Щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків захворюваності на рак, у 2017 році до лікарні звернулося 143 тис. громадян. У МОЗ запевняють, що вони працюють над тим, аби якомога більше українців мали доступ до безоплатного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2017 році в Україні зареєстрували 143 тис. нових випадків захворювання на рак

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні наразі живе більше мільйона онкохворих пацієнтів. Щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків захворюваності на рак, у 2017 році до лікарні звернулося 143 тис. громадян.

У МОЗ запевняють, що вони працюють над тим, аби якомога більше українців мали доступ до безоплатного лікування, а також наголошують на необхідності профілактики раку – прості речі можуть знизити ризик на 30%.

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що принаймні третину випадків захворювання раком можна попередити.

Дотримуйтесь простих правил, що рятують життя. Перш за все, не починайте курити або позбудьтеся цієї руйнівної звички. Куріння є причиною багатьох типів раку – раку легенів, стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунку і шийки матки. Не менш небезпечним є зловживання алкоголем: результати дослідження ВООЗ свідчать, що ризик раку зростає зі збільшенням споживання алкоголю. Безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує.

Лікарі наполегливо рекомендують проходити профілактичні обстеження.

Нагадаємо, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Наразі у всьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак.

Також читайте матеріал «Главкома» - «Активіст проекту СanceL-R Інеса Матюшенко: Моя мета - змінити ставлення суспільства до онкології»