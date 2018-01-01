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    Новини здоров'я

    МОЗ: В Україні понад мільйон онкохворих

    У 2017 році в Україні зареєстрували 143 тис. нових випадків захворювання на рак
    За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні наразі живе більше мільйона онкохворих пацієнтів. Щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків захворюваності на рак, у 2017 році до лікарні звернулося 143 тис. громадян.   У МОЗ запевняють, що вони працюють над тим, аби якомога більше українців мали доступ до безоплатного
    • Сьогодні, 10:33
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    У 2017 році в Україні зареєстрували 143 тис. нових випадків захворювання на рак

    За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні наразі живе більше мільйона онкохворих пацієнтів. Щороку реєструється понад 130 тис. нових випадків захворюваності на рак, у 2017 році до лікарні звернулося 143 тис. громадян.  

    У МОЗ запевняють, що вони працюють над тим, аби якомога більше українців мали доступ до безоплатного лікування, а також наголошують на необхідності профілактики раку – прості речі можуть знизити ризик на 30%.

    Міністерство охорони здоров’я нагадує, що принаймні третину випадків захворювання раком можна попередити.

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    Дотримуйтесь простих правил, що рятують життя. Перш за все, не починайте курити або позбудьтеся цієї руйнівної звички. Куріння є причиною багатьох типів раку – раку легенів, стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунку і шийки матки. Не менш небезпечним є зловживання алкоголем: результати дослідження ВООЗ свідчать, що ризик раку зростає зі збільшенням споживання алкоголю. Безпечної для здоров’я дози алкоголю взагалі не існує.

    Лікарі наполегливо рекомендують проходити профілактичні обстеження.

    Нагадаємо, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Наразі у всьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак.

    Також читайте матеріал «Главкома» - «Активіст проекту СanceL-R Інеса Матюшенко: Моя мета - змінити ставлення суспільства до онкології»

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