Варто бути готовими до поновлення аварійних відключень – Шмигаль

Тепла погода у святкові дні дозволила не застосовувати відключення під час новорічних свят, але...

Відсьогодні очікується суттєве похолодання, через що зросте споживання та дефіцит в енергосистемі

Варто бути готовими до поновлення аварійних відключень через ризик нового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, тепла погода у святкові дні дозволила не застосовувати відключення під час новорічних свят.

Прем’єр додав, що 5 січня споживання електроенергії зросло, тому у центральному регіонах та східних регіонах, а також в Одесі, Львові та Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

Він зазначив, що відсьогодні очікується суттєве похолодання, через що зросте споживання та дефіцит в енергосистемі.

«Крім цього, ворог готовий нанести чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі, тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень», – підсумував Шмигаль.

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Нагадаємо, за даними «Укренерго», 6 січня споживання електроенергії в Україні зросло, через що до всіх областей були доведені ліміти споживання, перевищення яких призводять до аварійних відключень.

З 10 жовтня Росія почала цілеспрямовано обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, через що по всій країні почали застосовувати графіки планових та аварійних відключень