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Чи зможе Росія продовжити активні обстріли енергосистеми України: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи зможе Росія продовжити активні обстріли енергосистеми України: роз'яснення ISW
Росія суттєво вичерпала запаси ракет
фото ілюстративне

«Нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби ракетних атак по Україні»

Країна-агресорка значно вичерпала свій ракетний арсенал. Однак, ймовірно, ворог все ще зможе загрожувати цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі України масованими атаками. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що глава українського Міноборони Олексій Резніков 6 січня опублікував інфографіку, в якій вказувалося, що війська РФ витратили приблизно 81% своїх запасів стратегічних ракет і 19% запасів тактичних ракет.

Разом з тим аналітики зауважили, що від початку вторгнення 24 лютого Росія виробила набагато менше стратегічних ракет у порівнянні з довоєнними запасами. Це означає, що держава-агресор не мобілізувала свою військову промисловість.

«Країна, як правило, збільшує виробництво ракет й інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як розпочати велику війну, і, як правило, переводить свою військову промисловість на воєнний стан після початку бойових дій. Росія не зробила ні одного, ні другого», – зазначили фахівці.

В Інституті вивчення війни пояснили, що неспроможність диктатора Володимира Путіна мобілізувати промисловість для підтримки військових зусиль проти України є наслідком побоювань, що подальші економічні зриви викличуть ще більше внутрішнє невдоволення у РФ.

«Нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту та масштаби проведення майбутніх масованих ракетних ударів по Україні. Однак окупанти все ще продовжуватимуть масштабну кампанію обстрілів, загрожуючи цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі», – додали аналітики.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що, попри успіхи російських військ у Соледарі, загарбники все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

В інституті зазначають, що успіхи російських військ у Соледарі не свідчать про їхнє неминуче оточення Бахмута, всупереч заявам російських джерел.

Чи зможе Росія продовжити активні обстріли енергосистеми України: роз'яснення ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Нещодавні успіхи Росії в Соледарі не означають неминучого оточення Бахмута росіянами.
  • Росія продовжує використовувати релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України.
  • Окупанти виснажують свій ракетний арсенал та запаси безпілотників іранського виробництва, але, ймовірно, продовжуватимуть загрожувати українській інфраструктурі у найближчій перспективі.
  • Російські та українські війська продовжували наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.
  • Загарбники здійснили просування в Соледарі на фоні продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.
  • Російські війська продовжують докладати зусиль для встановлення контролю над Запорізькою атомною електростанцією.
  • Українські та європейські офіційні особи продовжують попереджати, що Росія готується до нової хвилі мобілізації.
  • Російська окупаційна влада продовжує вивозити українських дітей на територію РФ під виглядом оздоровлення.
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Теги: росія окупанти війна промисловість воєнний стан держава ворог 24 лютого Україна

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