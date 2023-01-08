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Німецький міністр розповів, як погода поламала енергетичний шантаж Путіна

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Німецький міністр розповів, як погода поламала енергетичний шантаж Путіна
Тепла зима допомогла ЄС уникнути енергетичного краху
фото з відкритих джерел

Наразі газові сховища в Європі майже повністю заповнені

Європі цієї зими вдалося уникнути енергетичної кризи через теплу погоду, тому Росія не змогла перетворити енергетику на зброю. Таку заяву зробив міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Хабека, пише Bloomberg.

За словами міністра, тепла зима допомогла ЄС уникнути енергетичного краху, а це своєю чергою ламає плани російського диктатора Володимира Путіна щодо кризи в Європі.

Хабек зазначає, що наразі газові сховища в Європі майже повністю заповнені, а ціни впали на довоєнний рівень.

«Наскільки ми можемо судити, небезпеку повного економічного краху, основного краху європейської промисловості запобігли», – заявив міністр.

Як відомо, завдяки незвично м'якій погоді ціни на природний газ у Європі з початком нового року продовжили падіння. У понеділок, 2 січня, ціни за контрактами TTF на нідерландський газ стартували з 70,30 за мегават/годину. Так  дешево європейський газ востаннє продавався в лютому 2022 року, до початку війни Росії проти України.

Згодом ціна на газ у Європі вранці 5 січня впала нижче $700 за 1 тис. кубометрів вперше з 2021 року, повідомила Лондонська біржа ICE.

Тим часом міжнародна нафтогазова компанія Shell повідомила, що може зазнати $2,4 млрд збитків через те, що Великобританія та Євросоюз запровадили податки для енергетичних компаній. Про це йдеться у попередній фінансовій звітності компанії.

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Теги: газ ціни росія тероризм путін Газпром

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