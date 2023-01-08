Посилення холодів: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми

В областях 8 січня діють ліміти споживання з 09:00 до 24:00

Морозна погода підвищує рівень споживання електроенергії в країні, що провокує зростання дефіциту в енергосистемі. До областей доведені ліміти споживання. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

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«Станом на 11:00 8 січня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються», – йдеться у повідомленні.

Енегретики також звернулися з проханням до споживачів розумно споживати електроенергію і користуватися енергоємними приладами почергово.

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«Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання», – пояснили в «Укренерго».

Як додали у компанії, «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

До слова, станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання електроенергії в Україні нижче, ніж днем раніше, навіть при суттєвому зниженні температури. В областях діяли ліміти 10:00 до 23:00, вночі обмеження не застосовувалися.

Нагадаємо, триває 319-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси. Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий «режим припинення вогню», протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.