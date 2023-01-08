Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Посилення холодів: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Посилення холодів: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми
фото Укрінформ

В областях 8 січня діють ліміти споживання з 09:00 до 24:00

Морозна погода підвищує рівень споживання електроенергії в країні, що провокує зростання дефіциту в енергосистемі. До областей доведені ліміти споживання. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

«Станом на 11:00 8 січня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються», – йдеться у повідомленні.

Енегретики також звернулися з проханням до споживачів розумно споживати електроенергію  і користуватися енергоємними приладами почергово.

«Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання», – пояснили в «Укренерго».

Як додали у компанії, «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

До слова, станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання електроенергії в Україні нижче, ніж днем раніше, навіть при суттєвому зниженні температури. В областях діяли ліміти 10:00 до 23:00, вночі обмеження не застосовувалися.

Нагадаємо, триває 319-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси. Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий «режим припинення вогню», протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Читайте також: Чи зможе Росія продовжити активні обстріли енергосистеми України: роз'яснення ISW
Теги: енергетика війна аварія Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відновлювальні джерела енергії – майбутнє людства
Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова
5 сiчня, 14:31
Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних
Діють ліміти споживання: «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
5 сiчня, 11:21
Голова уряду нагадав, що сьогодні очікується суттєве похолодання
Ворог готовий знову вдарити по енергетиці: Шмигаль звернувся до українців
6 сiчня, 14:24

Суспільство

Посилення холодів: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми
Посилення холодів: в «Укренерго» оцінили стан енергосистеми
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
Як держава передаватиме релігійним організаціям майно в оренду: роз'яснення Ткаченка
Як держава передаватиме релігійним організаціям майно в оренду: роз'яснення Ткаченка
В Україні суттєво похолодає: якою буде погода 8 січня
В Україні суттєво похолодає: якою буде погода 8 січня
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
55K
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
30K
Позбавлення громадянства священників Московської церкви: ЗМІ оприлюднили список
21K
По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною
21K
Епіфаній звернувся до братії монастиря Києво-Печерської Лаври: час звільнитися від Москви
18K
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Вчора, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту