Ірина Венедіктова розповіла, коли буде результат у справі Шеремета

Справа про безпосередніх виконавців злочину зараз знаходиться в суді, зазначила Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, коли нарешті буде результат у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це йшлося у програмі «Право на владу».

За її словами, справа про безпосередніх виконавців злочину зараз знаходиться в суді.

Генпрокурор зазначила, що після розгляду суду буде апеляція.

«Якщо ми говоримо зараз про безпосередніх виконавців – справа в суді. Результат справи в суді буде саме тоді, коли суд закінчить слухання справи, а потім буде апеляція», – повідомила Венедіктова.

30 квітня, Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.