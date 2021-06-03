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    Венедіктова розповіла, коли буде результат у справі Шеремета

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    Ірина Венедіктова розповіла, коли буде результат у справі Шеремета - Венедіктова розповіла, коли буде результат у справі Шеремета
    Ірина Венедіктова розповіла, коли буде результат у справі Шеремета
    Фото: ДБР

    Справа про безпосередніх виконавців злочину зараз знаходиться в суді, зазначила Венедіктова

    Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, коли нарешті буде результат у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це йшлося у програмі «Право на владу».

    За її словами, справа про безпосередніх виконавців злочину зараз знаходиться в суді.

    Генпрокурор зазначила, що після розгляду суду буде апеляція.

    «Якщо ми говоримо зараз про безпосередніх виконавців – справа в суді. Результат справи в суді буде саме тоді, коли суд закінчить слухання справи, а потім буде апеляція», – повідомила Венедіктова.

    30 квітня, Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

    Додамо, що 18 травня суд продовжив двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

    Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

    Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

    Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.

    Теги: суд міністр Арсен Аваков вбивство арешт
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    Венедіктова розповіла, коли буде результат у справі Шеремета