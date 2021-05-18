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    Суд продовжив Кузьменко і Дугарь запобіжні заходи

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    Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб - Суд продовжив Кузьменко і Дугарь запобіжні заходи
    Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб
    Фото з відкритих джерел

    Адвокати просили відпустити Кузьменко на поруки

    Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи двом обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

    Юлії Кузьменко продовжили домашній арешт на 60 діб, Яні Дугарь і надалі залишатиметься звільненою під заставу.

    Адвокати просили відпустити Кузьменко на поруки.

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

    Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа «шита білими нитками».

    Спочатку підозрюваних заарештували, однак згодом їм пом’якшили запобіжні заходи.

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    Теги: АТО адвокат Павло Шеремет Юлія Кузьменко Яна Дугар
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    Суд продовжив Кузьменко і Дугарь запобіжні заходи