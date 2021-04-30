Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт
Антоненко перебував у СІЗО понад 500 днів
Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки. Прокурор у справі не заперечував про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.
Нагадаємо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Йому тоді продовжили арешт до 21 травня.
Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.
Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненка.