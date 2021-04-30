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    Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт

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    Андрій Антоненко цю ніч вже проведе вдома з родиною - Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт
    Андрій Антоненко цю ніч вже проведе вдома з родиною
    Фото: Watchers.Media

    Антоненко перебував у СІЗО понад 500 днів

    Суд відпустив музиканта та військового Андрія Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення ухвалив суд присяжних під головуванням судді Оксани Голуб.
    За рішенням суду Антоненко повинен носити електронний браслет.

    Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки. Прокурор у справі не заперечував про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.

    Нагадаємо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Йому тоді продовжили арешт до 21 травня.

    Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

    Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненка.

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    Теги: суд СІЗО вбивство арешт Павло Шеремет суддя розслідування Андрій Антоненко
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