Справа Шеремета: суд відпустив Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт

Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки. Прокурор у справі не заперечував про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.

Lady in Red та куце волосся. Зеленська та Олена Кравець змінили образи (фото)

на весь екран

Нагадаємо, 23 березня Шевченківський районний суд Києва залишив фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Йому тоді продовжили арешт до 21 травня.

Нагадаємо, 9 березня суддя скасувала засідання у справі про вбивство Павла Шеремета. Тоді під Шевченківським райсудом сталися сутички.

Як відомо, в причетності до вбивства Шеремета підозрюють лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугаров і військового Андрія Антоненка.

Читайте також: