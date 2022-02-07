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    Венедиктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі

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    Венедиктова закликала не спекулювати на тему нападу на її радника - Венедиктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі
    Венедиктова закликала не спекулювати на тему нападу на її радника
    фото з відкритих джерел

    Зураб Адеїшвілі – сильна людина, зазначила Венедиктова

    Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відреагувала на інцидент з побиттям її радника Зураба Адеішвілі, закликавши не спекулювати на цьому. Про це вона написала у Фейсбуці.

    «Зураб Адеішвілі – сильна людина і гідний чоловік. У нього все буде гаразд. Прошу не спекулювати на цю тему. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовим і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями», – написала голова Офісу генпрокурора.

    Водночас, Венедиктова не уточнила подробиць нападу на свого помічника. Про його стан також нічого не повідомила.

    Як повідомлялося, у Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. Перед побиттям злочинці запитали у Адеїшвілі його ім'я та прізвище, щоб не помилитися.

    Теги: чоловік
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    Венедиктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі