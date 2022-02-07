Венедиктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі

Венедиктова закликала не спекулювати на тему нападу на її радника

Зураб Адеїшвілі – сильна людина, зазначила Венедиктова

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відреагувала на інцидент з побиттям її радника Зураба Адеішвілі, закликавши не спекулювати на цьому. Про це вона написала у Фейсбуці.

«Зураб Адеішвілі – сильна людина і гідний чоловік. У нього все буде гаразд. Прошу не спекулювати на цю тему. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовим і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями», – написала голова Офісу генпрокурора.

Водночас, Венедиктова не уточнила подробиць нападу на свого помічника. Про його стан також нічого не повідомила.

Як повідомлялося, у Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. Перед побиттям злочинці запитали у Адеїшвілі його ім'я та прізвище, щоб не помилитися.