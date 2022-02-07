Венедиктова відреагувала на побиття свого радника Адеїшвілі
Зураб Адеїшвілі – сильна людина, зазначила Венедиктова
«Зураб Адеішвілі – сильна людина і гідний чоловік. У нього все буде гаразд. Прошу не спекулювати на цю тему. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовим і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями», – написала голова Офісу генпрокурора.
Водночас, Венедиктова не уточнила подробиць нападу на свого помічника. Про його стан також нічого не повідомила.
Як повідомлялося, у Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. Перед побиттям злочинці запитали у Адеїшвілі його ім'я та прізвище, щоб не помилитися.