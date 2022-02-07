У Києві невідомі побили радника генпрокурора Зураба Адеїшвілі – ЗМІ

Про стан здоров'я Зураба Адеїшвілі поки не повідомляють

Під час нападу чоловіки вигукували слова «отримуй за наш народ!»

Сьогодні, 7 лютого, в Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. Перед побиттям злочинці запитали у Адеїшвілі його ім'я та прізвище, щоб не помилитися. Про це повідомляє «Українська правда» посилаючись на джерело в Офісі генпрокурора.

Під час нападу чоловіки вигукували слова «отримуй за наш народ!», пише Obozrevatel.

Свідки події викликали поліцію, але до часу прибуття правоохоронців нападники встигли втікти.

На місці нападу працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі деталі. Про стан здоров'я Зураба Адеїшвілі поки не повідомляють.

Зураб Адеїшвілі обіймав посади міністра юстиції Грузії та Генерального прокурора цієї країни при президенті Михайлі Саакашвілі. Після 2012 року виїхав з Грузії, уряд якої вимагає в України його екстрадиції.

Нагадаємо, під Печерським судом побили депутата від «Європейської солідарності» в Київраді, ветерана російсько-української війни Олександра Погребиського.