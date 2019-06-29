Верховний суд відмовився знімати Бойка з виборів



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Засновник «Опозиційної платформи-За життя» Юрій Бойко

Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає

Верховний суд України відхилив позов з вимогою скасувати рішення ЦВК про реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у нардепи за виборчим списком партії «Опозиційна платформа - За життя».

Про це у суботу, 29 червня, повідомили у пресслужбі партії.

«Сьогодні Верховний суд відхилив чергову скаргу .... з вимогою скасувати реєстрацію засновника «Опозиційної платформи - За життя», кандидата у прем'єр-міністри Юрія Бойка. Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає», - йдеться у повідомленні політсили.

До слова, цього тижня один з лідерів «Опозиційного блоку» Євгеній Мураєв викликав на дебати керівника «Опозиційної платформи-За життя» Юрія Бойка.