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    Політика

    Верховний суд відмовився знімати Бойка з виборів

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    Засновник &laquo;Опозиційної платформи-За життя&raquo; Юрій Бойко - Верховний суд відмовився знімати Бойка з виборів
    Засновник «Опозиційної платформи-За життя» Юрій Бойко

    Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає

    Верховний суд України відхилив позов з вимогою скасувати рішення ЦВК про реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у нардепи за виборчим списком партії «Опозиційна платформа - За життя».

    Про це у суботу, 29 червня, повідомили у пресслужбі партії.

    «Сьогодні Верховний суд відхилив чергову скаргу .... з вимогою скасувати реєстрацію засновника «Опозиційної платформи - За життя», кандидата у прем'єр-міністри Юрія Бойка. Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає», - йдеться у повідомленні політсили.

    До слова, цього тижня один з лідерів «Опозиційного блоку» Євгеній Мураєв викликав на дебати керівника «Опозиційної платформи-За життя» Юрія Бойка.

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