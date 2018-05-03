Вибори 29 квітня стали одними з «найбрудніших» після Майдану - Гройсман

«Зараз за продовольчі набори знов купляють голоси», - заявив Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вибори в об’єднані територіальні громади, які пройшли 29 квітня, стали одними з найбрудніших після Революції гідності. Про це прем'єр сказав у ході засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє прес-служба Кабміну. «За оцінками експертів, ці вибори стали одними з найбрудніших



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Фото: Главком Володимир Гройсман

«Зараз за продовольчі набори знов купляють голоси», - заявив Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вибори в об’єднані територіальні громади, які пройшли 29 квітня, стали одними з найбрудніших після Революції гідності.

Про це прем'єр сказав у ході засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє прес-служба Кабміну.

«За оцінками експертів, ці вибори стали одними з найбрудніших після Революції Гідності…Зараз за продовольчі набори знов купляють голоси…Треба сприяти тому, аби люди могли обирати владу. З тими, хто приходить на нечесній хвилі, треба жорстко боротися», - підкреслив Гройсман.

Прем'єр зазначив, що правоохоронні органи вже займаються розслідуваннями.

«Нагадаю: ми схвалили проект закону про відповідальність (за неправомірні дії під час виборів). І коли ми зробимо це законом, ситуація покращиться. Купляєш голоси - будеш сидіти у в’язниці», - резюмував Гройсман.

Нагадаємо, президент України петро Порошенко попросив правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад 29 квітня.

Як відомо, 29 квітня в Україні вперше відбувалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах. У БПП повідомили про перемогу у 26 об'єднаних тергромадах із 40. Окрім того, заявили, що активність громадян на виборах і голосування за представників президентської партії свідчить про підтримку реформи децентралізації.

Тим часом голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав вибори в ОТГ 29 квітня найбруднішою кампанією з 2015 року. За його даними, під час виборів було зафіксовано принаймні 25 випадків підкупу, хоча насправді цифра могла бути більшою.

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