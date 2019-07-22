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    Політика

    Вибори в Раду: ЦВК опрацювала 10% протоколів

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    Вибори в Раду: ЦВК опрацювала 10% протоколів

    На даний момент зі значним відривом лідирує партія «Слуга народу»

    Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

    У Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 10,29% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (41,52% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,02%, «Євросолідарності» - 8, 8%, ВО «Батьківщина» - 8,72%, «Голос» - 6,37%.

    Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту партія Радикальна партія - 4,68%, «Сила і честь», яка набирає 3,54% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 2%, і ВО «Свобода» - 2,45%.

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

      Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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