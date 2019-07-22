Вибори в Раду: ЦВК опрацювала 10% протоколів



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На даний момент зі значним відривом лідирує партія «Слуга народу»

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

У Верховну Раду, згідно з результатами опрацювання 10,29% протоколів, проходять партії «Слуга народу» (41,52% голосів виборців), «Опозиційна платформа - За життя» (ОТЗЖ) - 12,02%, «Євросолідарності» - 8, 8%, ВО «Батьківщина» - 8,72%, «Голос» - 6,37%.

Згідно з даними на сайті ЦВК, поки не долають 5% -й бар'єр до парламенту партія Радикальна партія - 4,68%, «Сила і честь», яка набирає 3,54% голосів в цілому по Україні, «Опозиційний блок» - 3, 2%, і ВО «Свобода» - 2,45%.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.