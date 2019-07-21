В Україні розпочалися позачергові вибори у Раду



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Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00

В Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У новій Верховній Раді буде 424 народних депутата, замість 450 згідно з Конституцією України.

Кількість одномандатних округів в країні скоротилося на 26 через окупацію Криму Росією і військових дій в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Для потрапляння до Верховної ради за пропорційною системою партіям потрібно подолати 5% бар'єр, а одномандатникам буде досить отримати відносну більшість голосів у своєму окрузі.

Для проведення виборів створено 199 територіальних виборчих округів і один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала на нинішніх виборах 5980 кандидатів в депутати. В одномандатних виборчих округах було зареєстровано 3220 кандидатів, а 22 політичні партії включили в свої списки в цілому 2747 кандидатів.

На вибори було надруковано 60,4 млн виборчих бюлетенів, а загальна сума коштів, виділених на підготовку і проведення парламентських виборів, склала 1,95 млрд гривень.

Спостерігати за виборами будуть 1 719 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Національна поліція планує залучити до охорони правопорядку 70 тисяч чоловік особового складу.

Перші екзит-пол будуть оприлюднені о 20:00, а остаточні - о 22:00.

ЦВК не пізніше 4 серпня має підвести підсумки виборів, а до 9 серпня - офіційно опублікувати їх в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».

До 29 серпня ЦВК повинна буде зареєструвати обраних депутатів.

На першу сесію Верховна рада IX скликання повинна буде зібратися не пізніше 9 вересня.

Нагадаємо, першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.