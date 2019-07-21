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    В Україні розпочалися позачергові вибори у Раду

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    В Україні розпочалися позачергові вибори у Раду

    Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00

    В Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    У новій Верховній Раді буде 424 народних депутата, замість 450 згідно з Конституцією України.

    Кількість одномандатних округів в країні скоротилося на 26 через окупацію Криму Росією і військових дій в окремих районах Донецької і Луганської областей.

    Для потрапляння до Верховної ради за пропорційною системою партіям потрібно подолати 5% бар'єр, а одномандатникам буде досить отримати відносну більшість голосів у своєму окрузі.

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    Для проведення виборів створено 199 територіальних виборчих округів і один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій.

    Всього Центральна виборча комісія зареєструвала на нинішніх виборах 5980 кандидатів в депутати. В одномандатних виборчих округах було зареєстровано 3220 кандидатів, а 22 політичні партії включили в свої списки в цілому 2747 кандидатів.

    На вибори було надруковано 60,4 млн виборчих бюлетенів, а загальна сума коштів, виділених на підготовку і проведення парламентських виборів, склала 1,95 млрд гривень.

    Спостерігати за виборами будуть 1 719 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Національна поліція планує залучити до охорони правопорядку 70 тисяч чоловік особового складу.

    Перші екзит-пол будуть оприлюднені о 20:00, а остаточні - о 22:00.

    ЦВК не пізніше 4 серпня має підвести підсумки виборів, а до 9 серпня - офіційно опублікувати їх в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».

    До 29 серпня ЦВК повинна буде зареєструвати обраних депутатів.

    На першу сесію Верховна рада IX скликання повинна буде зібратися не пізніше 9 вересня.

    Нагадаємо, першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

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