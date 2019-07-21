В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)



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Джерело: Волинські новини

Верховна Рада IX скликання буде складатись з п’яти фракцій

З’явились перші дані екзитполів. Це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині.

Національний екзитпол



Екзитпол був організований фондом «Демократичні ініціативи», Центром Разумкова та КМІС.

КВУ спільно з центром Socis

Опитали близько 14 тисяч виборців на 360 виборчих дільницях по всій території України за винятком Ар Крим та ОРДЛО.

Екзитпол ТСН

На замовлення телеканалу «1+1» екзитпол провели компанії Kantar TNS та Info Sapien

Екзитпол телеканалу «112 Україна»

Проводив австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA та його партнер центр «Соціальний моніторинг».

Слуга народу - 42,7% Опозиційна платформа – За життя - 12,9% Європейська солідарність - 8,8% Батьківщина - 8,5% Голос - 6,5% Сила і честь - 3,9% Радикальна партія - 3,1%.

Мали опитати близько 25 тис. виборців. На половині дільниць опитування здійснювалось шляхом особистого інтерв'ю (face-to-face), на іншій половині - шляхом анонімного заповнення бюлетенів.

Соціологи повідомляли, що похибки в результатах екзитполів можуть бути 2,5% для партій-лідерів, а для інших - 0,5-1%.

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