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    Політика

    В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)

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    Джерело: Волинські новини - В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    Джерело: Волинські новини

    Верховна Рада IX скликання буде складатись з п’яти фракцій

    З’явились перші дані екзитполів. Це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині. 

    Національний екзитпол

    Екзитпол був організований фондом «Демократичні ініціативи», Центром Разумкова та КМІС.

    КВУ спільно з центром Socis

    Опитали близько 14 тисяч виборців на 360 виборчих дільницях по всій території України за винятком Ар Крим та ОРДЛО.

    Екзитпол ТСН

    На замовлення телеканалу «1+1» екзитпол провели компанії Kantar TNS та Info Sapien

    Екзитпол телеканалу «112 Україна»

    Проводив австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA та його партнер центр «Соціальний моніторинг».

    1. Слуга народу - 42,7%
    2. Опозиційна платформа – За життя - 12,9%
    3. Європейська солідарність - 8,8%
    4. Батьківщина - 8,5%
    5. Голос - 6,5%
    6. Сила і честь - 3,9%
    7. Радикальна партія - 3,1%.

    Мали опитати близько 25 тис. виборців. На половині дільниць опитування здійснювалось шляхом особистого інтерв'ю (face-to-face), на іншій половині - шляхом анонімного заповнення бюлетенів.

    Соціологи повідомляли, що похибки в результатах екзитполів можуть бути 2,5% для партій-лідерів, а для інших - 0,5-1%.

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