В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
Верховна Рада IX скликання буде складатись з п’яти фракцій
З’явились перші дані екзитполів. Це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині.
Національний екзитпол
Екзитпол був організований фондом «Демократичні ініціативи», Центром Разумкова та КМІС.
КВУ спільно з центром Socis
Опитали близько 14 тисяч виборців на 360 виборчих дільницях по всій території України за винятком Ар Крим та ОРДЛО.
Екзитпол ТСН
На замовлення телеканалу «1+1» екзитпол провели компанії Kantar TNS та Info Sapien
Екзитпол телеканалу «112 Україна»
Проводив австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA та його партнер центр «Соціальний моніторинг».
- Слуга народу - 42,7%
- Опозиційна платформа – За життя - 12,9%
- Європейська солідарність - 8,8%
- Батьківщина - 8,5%
- Голос - 6,5%
- Сила і честь - 3,9%
- Радикальна партія - 3,1%.
Мали опитати близько 25 тис. виборців. На половині дільниць опитування здійснювалось шляхом особистого інтерв'ю (face-to-face), на іншій половині - шляхом анонімного заповнення бюлетенів.
Соціологи повідомляли, що похибки в результатах екзитполів можуть бути 2,5% для партій-лідерів, а для інших - 0,5-1%.
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