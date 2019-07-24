Вибори в Раду: у Покровську відновив роботу скандальний окружком №50
У поліції запевнили, що ситуацію під окружною комісією контрольована
У Покровську Донецької області відновила свою роботу комісія одномандатного виборчого округу №50, де вдень 23 липня відбувалися сутички під час опрацювання результатів виборів у Раду.
Протести розпочалися після того, як спостерігачі на дільниці виявили розбіжності у підрахунках в протоколах комісій. Зокрема, за даними громадянської мережі «Опора», під час прийому документів від дільничної виборчої комісії №140065 спостерігачі від партій та кандидатів помітили розбіжності в протоколах, які наявні у спостерігачів та ті, які ДВК передає ОВК. Коли ж голову ОВК попросили зачитувати дані, вона спробувала покинути приміщення, а згодом викликала «швидку», поскаржившись на погане самопочуття.
«Наразі коміся в ОВК №50 почала працювати, на вулиці знаходяться більше ста громадян, які вимагають, щоб вибори були чесними, щоб не було фальсифікацій результатів. Там знаходяться правоохоронці в достатній кількості, керівники Покровського відділу поліції та керівники обласного главку поліції. Ситуація контрольована», - запевнила речниця Покровського відділку поліції Яна Осетрова.
Згідно з опрацьованими 99,11% протоколів в окрузі №50, міський голова Покровська Руслан Требушкін переміг на 0.80% кандидата від «Опозиційного блоку» Андрія Аксьонова.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.02%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Нагадаємо, у вівторок ввечері МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому.
Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.
Як відомо, Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.
Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.