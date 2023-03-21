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Відповідь Путіну і Сі Цзіньпіну. У Києві високий гість з Азії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відповідь Путіну і Сі Цзіньпіну. У Києві високий гість з Азії
фото: 3.nhk.or.jp

Кісіда проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським

Сьогодні зранку, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прибув до України з неанонсованим візитом. Про це повідомила влада Японії, пише NHK World-Japan.

За словами представників уряду та правлячої партії, Кісіда вирушив до України з Індії.

Кісіда проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Журналісти зауважили, що Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Нагадаємо, що японський уряд надасть Україні приблизно $170 млн. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.

До слова, Японія та Німеччина домовилися координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою. 

 

Теги: міністр партії влада переговори

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