Відповідь Путіну і Сі Цзіньпіну. У Києві високий гість з Азії

Кісіда проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським

Сьогодні зранку, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прибув до України з неанонсованим візитом. Про це повідомила влада Японії, пише NHK World-Japan.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами представників уряду та правлячої партії, Кісіда вирушив до України з Індії.

Кісіда проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, це перший візит лідера Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Журналісти зауважили, що Кісіда залишався єдиним із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Нагадаємо, що японський уряд надасть Україні приблизно $170 млн. Кошти спрямуються на відновлення критичної інфраструктури та розвиток економіки.

До слова, Японія та Німеччина домовилися координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою.