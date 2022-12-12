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Війна закінчиться, коли помре Путін – Зеленський

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Війна закінчиться, коли помре Путін – Зеленський
Зеленський вважає, що росіяни боротимуться за демократію, коли зрозуміють, що прийшла повна ізоляція
фото з відкритих джерел

Своїми припущеннями президент України поділився у спецвипуску Netflix

Президент Володимир Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли російський диктатор Володимир Путін помре. Про це він заявив у шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» з Девідом Леттерманом від Netflix.

Ведучий запитав у Зеленського, чи продовжиться війна, якщо би Путін застудився та помер, або випадково випав з вікна і помер.

«Ні. Не буде війни. Авторитарний режим, він страшний. Є великий ризик – не може все залежати від однієї людини. І тому, коли людина уходить, інституції зупиняються. Такий час був у Радянському Союзі. Зупинилося все. Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою», – відповів президент.

До того ж Зеленський вважає, що росіяни боротимуться за демократію, коли зрозуміють, що прийшла повна ізоляція.

Напередодні Netflix анонсував шоу із Володимиром Зеленським. Американський телеведучий приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Зйомки розмови відбулися в київській підземці.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор впав зі сходів й пошкодив куприкову кістку. Жовта британська газета повідомила про термінову операцію Путіна.

Раніше повідомлялося, чи переживе президент РФ нову «Зимову війну», адже він ослаб, має невпевнений і знервований вигляд.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський

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