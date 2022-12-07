Відверто нервував та сіпався. Путін знову заговорив про ядерну зброю (відео)

Путін: «Ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розглядає ядерну зброю як засіб захисту і начебто не збирається розмахувати нею по всьому світу чи застосовувати першою.

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«Ядерні сили у нас у більш просунутому стані, ніж у будь-якої іншої країни світу. Але ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою по всьому світу», – сказав Путін.

Путін також повідомив, що велика кількість американської тактичної ядерної зброї розташована в Європі. РФ свою зброю нікому не передає. За його словами, Росія не збожеволіла і усвідомлює те, що таке ядерна зброя.

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Зазначимо, що диктатор під час розмови відверто нервував та сіпався.

Раніше повідомлялося, що другої хвилі мобілізації у Росії не буде. Диктатор пояснив це тим, що нібито із 300 тисяч мобілізованих лише 150 тисяч перебувають на війні в Україні, а решта – в резерві.

Також Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції».

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Нагадаємо, у вересні вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї.

«Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби», – сказав Путін.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні.