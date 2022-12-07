Головна Світ Політика
search button user button menu button

Відверто нервував та сіпався. Путін знову заговорив про ядерну зброю (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відверто нервував та сіпався. Путін знову заговорив про ядерну зброю (відео)
скрін з відео

Путін: «Ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розглядає ядерну зброю як засіб захисту і начебто не збирається розмахувати нею по всьому світу чи застосовувати першою.

«Ядерні сили у нас у більш просунутому стані, ніж у будь-якої іншої країни світу. Але ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою по всьому світу», – сказав Путін.

Путін також повідомив, що велика кількість американської тактичної ядерної зброї розташована в Європі. РФ свою зброю нікому не передає. За його словами, Росія не збожеволіла і усвідомлює те, що таке ядерна зброя.

Зазначимо, що диктатор під час розмови відверто нервував та сіпався.

Раніше повідомлялося, що другої хвилі мобілізації у Росії не буде. Диктатор пояснив це тим, що нібито із 300 тисяч мобілізованих лише 150 тисяч перебувають на війні в Україні, а решта – в резерві.

Також Путін висловився про терміни «спеціальної військової операції».

Нагадаємо, у вересні вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. 

«Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби», – сказав Путін.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. 

 

Теги: росія путін війна Україна ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столтенберг вважає, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає.
Навіщо Путіну переговори? Генсек НАТО розсекретив плани Кремля
Сьогодні, 11:23
Чи буде нова мобілізація у Росії? Путін дав відповідь
Чи буде нова мобілізація у Росії? Путін дав відповідь
Сьогодні, 17:10
Президент РФ продовжує заявляти, що «все за планом»
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
Сьогодні, 17:49

Політика

Відверто нервував та сіпався. Путін знову заговорив про ядерну зброю (відео)
Відверто нервував та сіпався. Путін знову заговорив про ядерну зброю (відео)
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
Скільки триватиме війна? Путін налякав росіян
Чи буде нова мобілізація у Росії? Путін дав відповідь
Чи буде нова мобілізація у Росії? Путін дав відповідь
ЗМІ: США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard
ЗМІ: США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard
Лукашенко хоче запровадити смертну кару для військових та чиновників
Лукашенко хоче запровадити смертну кару для військових та чиновників
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
Меркель розповіла, чим закінчиться війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
85K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
24K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
9664
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
9340
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту