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Netflix анонсував шоу із Володимиром Зеленським (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Netflix анонсував шоу із Володимиром Зеленським (відео)
Зйомки розмови відбулися в київській підземці
фото з відкритих джерел

Ексклюзивний випуск був знятий у жовтні

Президент України Володимир Зеленський з’явиться у спеціальному випуску шоу Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення». Тизер шоу Девіда Леттермана вже опублікували, а також оголосили дату прем'єри.

Американський телеведучий приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Зйомки розмови відбулися в київській підземці. Прем'єра випуску з Володимиром Зеленським відбудеться 12 грудня.

«Наша розмова відбулася в найбезпечнішій частині міста – на активній станції метро. Це в мене вперше», – розповів ведучий програми Девід Леттерман. 

Девід Леттерман – відомий американський телеведучий, комік, письменник та продюсер. У 1980-х він запустив нічне ток-шоу «Пізня ніч із Девідом Леттерманом». До студії запрошували відомих акторів, музикантів, політиків та інших знаменитостей. Так, гостями Леттермана в різні часи були такі відомі політики, як Білл Клінтон, Джон Маккейн, Джордж Буш та Барак Обама.

2018 року телеведучий почав вести щомісячну серію годинних програм на Netflix, які складалися з розгорнутих інтерв’ю та польових знімань. Шоу «Мій наступний гість не потребує представлення» чотири рази було номіноване на премію Emmy.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії. Шон Пенн вручив Зеленському «Оскар», також вони обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві.

До слова, нещодавно Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи. На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Всесвітньо відому акторку помітили в одній із львівських кав’ярень, куди вона зайшла ймовірно випити каву та одразу зустріла своїх прихильників. Також знаменитість провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по Краматорську.

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Теги: Netflix Володимир Зеленський

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