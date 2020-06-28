Прикордонники у Чорноморському морському порту затримали «нашпиговану» бурштином вантажівку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В вантажівці «Mercedes» турецької реєстрації прикордонники виявили бурштин

З України до Туреччини намагалися вивезти 23 кг бурштину

Учора ввечері в Чорноморському порту прикордонники спільно з митниками здійснювали оформлення теплоходу «Sea Partner» на виїзд до Туреччини. Близько 20.00 на прикордонно-митний контроль прибув вантажний транспортний засіб «Mercedes» турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. В результаті огляду цього автомобіля спільна прикордонно-митна група виявила приховане в кабіні водія «сонячне каміння». Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Іноземець завчасно підготувався до подорожі та приховав бурштин у поліетиленових пакетах в обшивці спального місця. Усього прикордонники Одеського загону дістали зі сховку майже 23 кг каміння, з них приблизно 16 кг оброблених камінців.

Попередня вартість товару складає близько 310 тисяч гривень. Транспортний засіб без причепу оцінений приблизно у 350 тисяч гривень та наразі вилучений до рішення суду.

Нагадаємо, 16 червня у Рівненській області поліцейські вилучили 858 кілограмів бурштину вартістю в 1,2 мільйона доларів.