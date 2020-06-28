Молдова надала Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені



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Молдова передала Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені

Гуманітарний вантаж – це бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання

Молдова передала Буковині, яка постраждала від паводків, гуманітарний вантаж, що має допомогти боротися з наслідками негоди в регіоні. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Молдова передала Буковині, яка постраждала від повені, гуманітарний вантаж. Це бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання, що допоможе боротися із наслідками негоди в регіоні», – йдеться у повідомленні.

Загальна вартість наданого доброчинцями обладнання становить 40 тисяч євро.

Зазначають, що вантаж особисто супроводжував головний рятувальник Молдови — начальник Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова генерал Міхаіл Харабаджіу.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.