  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Молдова надала Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені

    • Розсилка
    <p>Молдова передала Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені</p> <p>&nbsp;</p> - Молдова надала Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені

    Молдова передала Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені

     

    Гуманітарний вантаж – це бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання

    Молдова передала Буковині, яка постраждала від паводків, гуманітарний вантаж, що має допомогти боротися з наслідками негоди в регіоні. Про це повідомляє  Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Молдова передала Буковині, яка постраждала від повені, гуманітарний вантаж. Це бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання, що допоможе боротися із наслідками негоди в регіоні», – йдеться у повідомленні.

    Загальна вартість наданого доброчинцями обладнання становить 40 тисяч євро.

    Зазначають, що вантаж особисто супроводжував головний рятувальник Молдови — начальник Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова генерал Міхаіл Харабаджіу.

    Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    Молдова Україна Чернівецька область повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ