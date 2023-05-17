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Вірменія відмовляє Москві у співпраці: Пашинян назвав причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вірменія відмовляє Москві у співпраці: Пашинян назвав причину
Нікол Пашинян: «Санкції – наша «червона лінія»
фото з відкритих джерел

Пашинян зазначив, що у питанні товарів, які перебувають під санкціями, Вірменія намагається бути максимально прозорою

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з Москвою. Про це Пашинян сказав в інтерв'ю чеському виданню Respekt, пише Armenpress.

Пашинян зазначив, що у питанні товарів, які перебувають під санкціями, Вірменія намагається бути максимально прозорою. «Ми співпрацюємо з ЄС, США, навіть з самою Росією», – сказав він.

Пашинян додав, що після запровадження санкцій проти Москви через повномасштабне вторгнення в Україну були створені абсолютно нові логістичні маршрути для багатьох товарів, зокрема через територію Вірменії. «Там, де є можливість, ми з радістю йдемо назустріч російському попиту. Санкції – наша «червона лінія». І ми говоримо це дуже чітко Росії: ми не хочемо нашкодити вам, але ми не можемо дозволити собі самим потрапити під санкції», – сказав Пашинян.

Нагадаємо, раніше Пашинян заявив, що Вірменія зможе отримати стабільний мир з сусідами, якщо відмовиться від претензій на Карабах і погодиться на кордони Вірменської РСР. 

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Теги: санкції Вірменія Нікол Пашинян росія економіка

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