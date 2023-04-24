Глава уряду Вірменії зробив заяву, яка «розірвала» російських пропагандистів

Пашинян зазначив, що без стабільного миру Вірменія не зможе нормально розвиватися, тому потрібно врегулювати відносини з Азербайджаном і Туреччиною

Пашинян допустив відмову від претензій на Нагірний Карабах, але Росію, яка підживлює конфлікти навколо себе, таке не влаштовує

Вірменія зможе отримати стабільний мир з сусідами, якщо відмовиться від претензій на Карабах і погодиться на кордони Вірменської РСР. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, виступаючи в парламенті.

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Він зазначив, що без стабільного миру Вірменія не зможе нормально розвиватися, тому потрібно врегулювати відносини з Азербайджаном і Туреччиною.

«Мир можливий, якщо у всіх наших міжнародних відносинах не тільки сьогодні, але і на майбутнє ми чітко зафіксуємо, що визнаємо територію в 29 800 кв. км Республікою Вірменія – територію Вірменської РСР, коли ми отримали незалежність в 1991 році. І у нас немає не тільки ніяких територіальних претензій від інших країн, але і ніколи не буде», – сказав очільник уряду.

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І хоч Пашинян допустив відмову від претензій на Нагірний Карабах, але Росію, яка підживлює конфлікти навколо себе, таке не влаштовує. На заяву миттєво відреагували російські пропагандисти. Так, журналіст та путініст Антон Красовський обізвав премʼєр-міністра Вірменії.

Пропагандистка Маргарита Симоньян також не залишилася осторонь і долучилася до гнівних коментарів.

До слова, минулого тижня міноборони Азербайджану звинуватило збройні сили Вірменії в провокації. Там заявили, що вірменські війська обстріляли Лачинський район. Як відомо, Лачинський коридор – єдиний сухопутний шлях, який дає Вірменії прямий доступ до Нагірного Карабаху. Стверджується, що в результаті обстрілу загинули азербайджанські солдати.

Кількома днями пізніше на офіційній церемонії відкриття Чемпіонату Європи з важкої атлетики в Єревані підпалили прапор Азербайджану. Це викликало закономірне обурення в Баку.

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Нагірний Карабах – регіон на півдні Кавказу, де проживає приблизно 130 тис. жителів, зокрема вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має «дипломатичні відносини» лише з країнами, які входять до співдружності невизнаних держав, зокрема Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Зауважимо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 тис. осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Варто зауважити, що у 2022 році за посередництва Росії сторони підписали перемир'я. Тоді в Нагірний Карабах зайшли російські миротворці. Згідно з договором, Азербайджан повернув собі деякі населені пункти, які майже 30 років були в окупації.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається замороженим, утім перше велике порушення сталось у 2016 році.

Нагірний Карабах – перший військовий конфлікт на пострадянському просторі, який дав початок й іншим. Росія активно використовує протистояння Вірменії та Азербайджану, щоб просувати свої інтереси на Південному Кавказі.

Спираючись на підтримку Росії, вірменські збройні формування не лише фактично забрали Нагірний Карабах від Азербайджану і вигнали звідти азербайджанське населення, а також захопили частину території Азербайджану, що примикає до самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки.

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До слова, раніше пропагандист Красовський погрожував спалити українців на Хрещатику та закликав топити українських дітей. Так, під час інтерв’ю з російським письменником-фантастом Сергієм Лук’яненком він закликав вбивати українських дітей. Ця репліка була пов’язана з розповіддю Лук’яненка, як у 1980 році на Закарпатті «російськомовні діти з російськими прізвищами розповідали, що Україна окупована москалями». На це Красовський сказав: «А прямо топити потрібно було таких дітей, прямо в тисині, там, де плине кача. Прямо топити, топити».

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист похвалив «вагнерівців», які жорстоко страчують українців.

Зауважимо, нещодавно у пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ.