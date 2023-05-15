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Азербайджан та Вірменія відновлюють переговори щодо делімітації кордонів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Азербайджан та Вірменія відновлюють переговори щодо делімітації кордонів
лідери Азербайджану й Вірменії під час зустрічі у Брюсселі досягли прогресу в своїх дискусіях
фото з відкритих джерел

Лідери Азербайджану та Вірменії домовилися відновити переговори щодо делімітації кордонів

Під час зустрічі у Брюсселі, яка відбулася за посередництва ЄС, лідери Азербайджану й Вірменії погодилися відновити переговори про делімітацію кордонів та продовжувати пошук шляхів для нормалізації двосторонніх відносин. Про це за підсумками зустрічі повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

«Я був радий приймати сьогодні президента Алієва та прем’єр-міністра Пашиняна в рамках п’ятої зустрічі в Брюсселі. Наш обмін (думками) був відвертим, відкритим та орієнтованим на результат. Вони зосередили увагу на прогресі на шляху до нормалізації відносин між Вірменією і Азербайджаном. Лідери висловили спільне бажання досягти миру на Північному Кавказі», – зазначив він.

За словами президента ЄР, позитивні результати мирних переговорів, що були проведені сторонами в Сполучених Штатах, зараз мають отримати новий імпульс, аби Вірменія та Азербайджан могли підписати широку мирну угоду.

У питанні кордонів дві країни домовилися про подальші кроки для їх делімітації, зокрема, поновити двосторонні переговори з цього питання. Сторони підтвердили визнання так званої Алматинської декларації, яка підтверджує територіальну цілісність Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Уточнена делімітація кордонів буде визначена шляхом переговорів.

Під час перемовин лідери Вірменії та Азербайджану обговорили питання відновлення транспортного сполучення та економічних зв'язків у регіоні, зокрема, поновлення залізничного руху через місто Нахічевань. В рамках домовленості було прийнято рішення про створення спільної робочої групи для визначення умов та термінів поновлення транспортного сполучення. Вірменська та азербайджанська сторони також погодилися прийняти допомогу Всесвітньої митної організації у цій роботі.

Під час перемовин сторони також розглянули ряд гуманітарних питань, зокрема, пошуку людей, що зникли безвісти, та ставлення до військовослужбовців, які несвідомо потрапили на територію однієї зі сторін, і прийняли рішення про кроки, що необхідні для їх швидкого звільнення.

«Ми продовжили обмін думками у питанні прав та безпеки вірмен, які живуть у колишній Нагірно-Карабаській автономній області. Я закликав Азербайджан долучитися до розробки позитивного порядку денного з метою гарантувати права та безпеку цього населення, у тісній взаємодії із міжнародним співтовариством», – написав МПрезидент Європейської Ради повідомив про позитивний результат зустрічі лідерів Азербайджану та Вірменіїішель.

Він закликав сторони утримуватися від ворожої риторики, виявити добру волю та лідерство у досягнення рішень, що будуть взаємно прийнятними для обох сторін.

Наступна така зустріч, як передбачається, відбудеться у Брюсселі у липні.

Раніше повідомлялося, що на кордоні між Азербайджаном і Вірменією увечері 10 травня було порушено режим припинення вогню.

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Теги: переговори звільнення населення місто президент Вірменія Азербайджан

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