«Всем, кто остался верен своей Родине». Канал «Інтер» готує святкову програму... на російський День захисника Вітчизни



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Телеканал порушує вимоги законодавства про декомунізацію – юрист

Український телеканал «Інтер» готує спеціальну програму до 23 лютого – російського Дня захисника Вітчизни. Як повідомляється на сайті телеканалу, спецмарафон називатиметься «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

Цього дня «Інтер» покаже два радянських фільми – «В зоне особого внимания», а також «Ответный ход».

Нагадаємо, 14 жовтня 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ №806/2014, яким в Україні встановлено свято – День захисника України, що відзначається щорічно 14 жовтня.

Цим самим актом було скасовано указ Президента України від 23 лютого 1999 року №202, яким встановлювався День захисника Вітчизни.

Юрист «Інституту масової інформайії» Алі Сафаров вважає, що телеканал порушує вимоги законодавства про декомунізацію і Національна рада з питань телебачення та радіомовлення має реагувати на це відповідним чином.

За його словами, Нацрада, керуючись положеннями статей 71, 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги за порушення вимог законодавства санкції у вигляді оголошення попередження, стягнення штрафу та анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Нацради.

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республіках (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.