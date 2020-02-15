«Всем, кто остался верен своей Родине». Канал «Інтер» готує святкову програму... на російський День захисника Вітчизни
Телеканал порушує вимоги законодавства про декомунізацію – юрист
Український телеканал «Інтер» готує спеціальну програму до 23 лютого – російського Дня захисника Вітчизни. Як повідомляється на сайті телеканалу, спецмарафон називатиметься «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».
Цього дня «Інтер» покаже два радянських фільми – «В зоне особого внимания», а також «Ответный ход».
Нагадаємо, 14 жовтня 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ №806/2014, яким в Україні встановлено свято – День захисника України, що відзначається щорічно 14 жовтня.
Цим самим актом було скасовано указ Президента України від 23 лютого 1999 року №202, яким встановлювався День захисника Вітчизни.
Юрист «Інституту масової інформайії» Алі Сафаров вважає, що телеканал порушує вимоги законодавства про декомунізацію і Національна рада з питань телебачення та радіомовлення має реагувати на це відповідним чином.
За його словами, Нацрада, керуючись положеннями статей 71, 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги за порушення вимог законодавства санкції у вигляді оголошення попередження, стягнення штрафу та анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Нацради.