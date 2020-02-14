Суспільний мовник відреагував на позов Офісу Зеленського щодо розслідування «Схем»



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Суспільне порадило Офісу президента звернутися до Комісії з журналістської етики щодо розслідування «Схем»

Судовий розгляд є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві способом урегулювання конфліктів.

На цьому наголошується у заяві Суспільного мовника з приводу наміру Офісу Президента подати позов до суду з вимогою спростування інформації, оприлюдненої в програмі «Схеми: корупція в деталях» інформації щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман.

«...Суспільний мовник підтримує намір Офісу Президента позиватися до суду з метою спростування інформації, якщо вона справді виявиться такою, що не відповідає дійсності. Переконані, що саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві», - йдеться у заяві.

Водночас, коментуючи заяву Офісу Президента з приводу того, що в ефірі телеканалу «UA: Перший» була поширена «інформація, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю», Суспільний мовник нагадав, що згідно зі статтею 3 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України.

UA: Перший наголошує, що пограма «Схеми: корупція в деталях» виробляється колективом журналістів «Радіо Свобода», і Суспільний мовник ніколи не мав підстав сумніватися в їхній професійності.

Водночас, Суспільний мовник зауважує, що в журналістському середовищі України є такі самоврядні громадські організації, як Комісія з журналістської етики та Незалежна медійна рада, і «рекомендує Офісу Президента, окрім суду, звернутися до відповідних організацій із проханням розглянути інформацію, опубліковану програмою «Схеми: корупція в деталях», із погляду дотримання професійної етики й стандартів».

«Зважаючи на суспільну важливість висвітлення всіх обставин, про які йдеться в сюжеті програми «Схеми: корупція в деталях», ми готові оприлюднити в ефірі всю детальну інформацію та коментарі всіх зацікавлених сторін за їхнім запитом», - йдеться у заяві.

Суспільний мовник наголошує, що працює над розбудовою незалежного інформаційного простору в Україні, і його канали завжди готові бути майданчиком для дискусій і діалогу як із журналістами, так і з представниками влади.

Нагадаємо, Офіс президента України подає до суду на програму «Схеми» з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з головою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Омані.

Зазначимо, речниця президента України Юлія Мендель заявила, що Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися. «Єдине, що було не складно в сюжеті програми «Схеми» - це заперечувати факт зустрічі президента і представника РФ Патрушева, адже вони дійсно ніколи не зустрічалися і не говорили», - написала вона у Facebook.

Раніше новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував розслідування програми «Схеми», заявивши, що «це все - неправда від початку і до кінця».

Крім того, у Кремлі також назвали інформацію про поїздку Патрушева такою, що не відповідає дійсності.

Нагадаємо, журналісти проекту «Схеми» у своєму розслідуванні повідомили, що Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року). Крім того, за даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман тим же чартерним літаком, яким через добу після прильоту представника РФ з Оману полетів Зеленський.