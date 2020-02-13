В Україні запустять три нові іноземні телепрограми: спортивну, дитячу і кіно



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Setanta Sports+ буде транслюватися 24 години на добу

Дитяча програма Ducktv plus транслюватиметься 24 години на добу, мова програми – словацька і англійська

Три нові іноземні програми стануть доступними для перегляду в Україні.

Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні 13 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

«До переліку іноземних програм, дозволених до ретрансляції в кабельних мережах України, додано три нові програми − Setanta Sports +, Ducktv plus, Paramount Channel», - йдеться у повідомленні.

Програма Setanta Sports+ буде транслюватися 24 години на добу, формат мовлення – спортивний. Програмна концепція телеканалу передбачає трансляцію різних спортивних змагань та охоплюватиме Англійську прем’єр-Лігу, Кубок Англії та інші провідні європейські футбольні ліги, а також трансляції Національної хокейної ліги, Національної баскетбольної асоціації, Формули-1 і прямі трансляції тенісу. Мовлення (коментарі) здійснюватиметься українською і російською мовами. Вид мовлення − супутникове, MMDS, ефірне, кабельне, IPTV та інші види мереж електронних комунікацій. Стандарт мовлення − HD із можливістю ретрансляції провайдерами в SD; розповсюдження програми – кодоване. Програма буде розповсюджуватися на територію України і Молдови.

Дитяча програма Ducktv plus, власником якої є компанія MEGA MAX MEDIA s.r.o. (м. Братислава, Словацька Республіка), транслюватиметься 24 години на добу. Мова програми – словацька і англійська.

Paramount Channel (країна реєстрації – Чеська Республіка) – супутниковий розважальний телеканал із фільмопоказом, що здійснює мовлення російською мовою. Обсяг мовлення – 24 години на добу. Програми телеканалу будуть поширюватися на територію України і Казахстану.

Окрім того, під час моніторингу ефіру іноземних програм порушень законодавства України та положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення не зафіксовано.

Також Нацрада вирішила змінити назву та країну-правовласника (виробника) іноземної програми Nickelodeon Junior (Королівство Великої Британії) на Nick Jr. (Королівство Нідерландів). Nick Jr. (Global) – цілодобовий канал, орієнтований на дітей дошкільного віку, який буде транслюватися у 118 країнах, зокрема і в Україні. Контент каналу буде ідентичним в кожній країні і транслюватиметься під однією назвою, тільки мова у відповідних випадках буде адаптована до місцевої мови в певній країні (шляхом дубляжу).

Окрім того, регулятор вилучив із Переліку три іноземні програми, а саме: ID Xtra (HD), Discovery Travel&Living" і KIDS CO. Підставою для ухвалення такого рішення стали результати моніторингу за січень-лютий 2019 року, яким не зафіксовано трансляції цих програм на території України. Медіарегулятор Великої Британії Ofcom на звернення Національної ради повідомив, що не здійснював ліцензування суб’єктів із логотипом ID Xtra (HD) із 8 грудня 2017 року, з логотипом Discovery Travel&Living − з 1 лютого 2019 року та з логотипом KIDS CO − із 2014 року. Від правовласників Discovery corporate services limited та NBCUniversal відповіді не надходили.