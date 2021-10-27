Всі причетні до фальсифікації закону про олігархів мають відповісти, – екснардеп

На думку Ємця, скандал зі спробами підробити текст закону про олігархів лише один з прикладів грубого порушення закону владою

«Закон про олігархів, який вони зараз прийняли, – це чиста стаття про підлог документів», – Ємець

Всі причетні до фальсифікації проєкту закону про олігархів депутати та працівники парламенту мають понести кримінальну відповідальність.

Про це заявив політик, екснардеп Леонід Ємець в ефірі телеканалу «Прямий».

«Закон про олігархів, який вони зараз прийняли, – це чиста стаття про підлог документів. Текст закону, який був проголосований, відрізняється від того, який зараз хочуть направити на підпис президенту. Сісти має голова комітету, сісти має секретар комітету, керівник апарату, голова Верховної Ради, який це підпише. І президент, який під цим поставить підпис», – заявив екснардеп.

На думку Ємця, скандал зі спробами підробити текст закону про олігархів лише один з прикладів грубого порушення закону владою.

«Там вагон і тележка рішень, які перед ними ставлять питання: або вони залишаються при владі, і тоді для них закон не діє, або їх після того, як імунітет з них спаде, поведуть до нового вже не такого стовідсоткового генерального прокурора. І це для них величезне питання», – додав Ємець.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема, комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.