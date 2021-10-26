За помилку в санкційному списку РНБО пропонували до $300 тисяч – Арахамія

«Слуга» заявив, що до списку санкцій РНБО помилки внесли навмисно

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що помилки в даних травневого списку «злодіїв у законі» не випадкові. З його слів, за «неточності» у прізвищах нібито пропонували до $300 тисяч. Про це «слуга» повідомив в ефірі одного телеканалів.

Депутат зазначив, що «приходять різного роду люди, які розповідають, що їм корумповані співробітники правоохоронних органів пропонували від $100 до 300 тисяч, щоб допустити помилку і вони могли спокійно вільно пересуватися закордон і не мати проблем, от і все».

«Просто попродавали цей список, на жаль, це правда життя. Я скажу так, мені здається, що випадкових помилок там не було взагалі», – додав Арахамія.

У Раді національної безпеки й оборони поінформували, що через помилку відповідальність понесли вісім посадовців МВС. Частину з них понизили у званнях, а решта – позбулись роботи.

Очільник МВС Денис Монастирський уточнив, що за помилки в санкційному списку Ради нацбезпеки і оборони щодо кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Секретар РНБО Олексій Данилов 15 жовтня повідомив, що в рішенні щодо санкцій відносно кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, була допущена помилка щодо 108 осіб.

Пізніше він роз’яснив, що зміни в списку санкцій стосуються транслітерації прізвищ, були допущені помилки.

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 «злодіїв у законі». З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих «кримінальних авторитетів».

Згодом стало відомо, що Рада нацбезпеки й оборони перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.