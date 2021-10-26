Савченко приплела Маска до коронавірусу та шокувала антивакцинаторськими заявами

Савченко: «За кордоном ніхто взагалі не питає ні ПЛР-тестів, ні сертифікатів»

Екснардепка Надія Савченко прокоментувала скандал, у який потрапила із підробним сертифікатом про ковід-вакцинацію при перетині кордону. Також вона відмовилася відповідати на питання, чи пройшла курс вакцинації та здивувала антивакцинаторськими заявами.

«Попробуйте докажіть, робили я чи ні вакцинацію», – сказала вона в ефірі телеканалу «Наш». Савченко також додала, що не довіряє коронавірусній статистиці.

«Новітні технології не захистили нас від коронавірусу. Те, що Ілон Маск полетів в космос, не захистило вас від епідемії, правда? І навряд чи захистить якась нова вакцина...», – сказала вона.

Савченко заявила, що держава робить велику пропаганду про примусову вакцинацію. «Їм потрібні гучні показники, особливо на відомих людях. Оскільки вони розпочали слідство, підозру мені ще ніхто не вручав. Усі новини про себе я чую з телевізора, ніхто мені нічого офіційно не повідомляв. Тому, відповідно, нехай вони (правоохоронні органи – ред.) доведуть те, що сказали, якщо зможуть… Таємниця про здоров’я людини захищена державою, і ніхто не має права її розголошувати. Якщо вони хочуть звинуватити мене в підробці, купівлі підроблених документів, нехай спочатку доведуть, що це документ, а потім, що він підроблений. Не існує такого документу, про який вони говорять», – заявила Савченко.

Також нардепка здивувала гучними заявами про те, що, мовляв, за кордоном ніхто не перевіряє Covid-документи. «За кордоном ніхто взагалі не питає ні ПЛР-тестів, ні сертифікатів, ніхто взагалі не переймається. «Дія» була створена для того, щоб українці там зберігали власні документи. А в нас інформація про громадянина захищена заявою, через «Дію» цього захисту вже немає. І вся ця інформація зливається нашим західним партнерам в ЄС. Також зливання інформації про людину через «Дію», а там весь набір документів, є державним злочином.... Я була в Туреччині, і там ніхто не запитав у мене ніякого документа про ковід. Там це взагалі нікого не хвилює», – уточнила Савченко.

Екснардепка стала на захист усіх антивакцинаторів і закликала владу не ставити на людям клеймо. «Всі українці здорові на голову, самостійні громадяни, які в стані приймати рішення. Вони ж в стані були проголосувати за Зеленського на виборах, значить в стані приймати рішення вакцинуватися їм чи не вакцинуватися», – наголосила Савченко.

Нагадаємо, в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою Надією Савченко. Інформацію про правопорушення передали до поліції.

Нагадаємо, раніше екснардеп Надія Савченко запевнила, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.