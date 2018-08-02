Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність



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Прем'єр-міністр зазначив, що йому особисто дуже важко перевіряти стан всіх доріг

Очільник уряду Володимир Гройсман в соцмережі Facebook розповів, як він взяв участь у перевірці якості асфальту на Чернігівщині.

«На ділянці міжнародної траси М-02 перевіряємо якість дорожного полотна. Місяць тому тут почали середній ремонт. Зробили фрезерування старого покриття, уклали вирівнюючий шар і закріпили узбіччя.

Візуально все виглядає гарно - сучасна розмітка, острівці безпеки. А наскільки довговічно - перевірили засобами пересувної лабораторії держпідприємства «Дорожній контроль якості», - написав Володимир Гройсман, який полюбляє в стилі радянських керівників зустрічатися з трудовими колективами та відвідувати різноманітні школи, лікарні чи заводи.

Він також зазначив, що перевірка якості полотна не є разовою акцією.

Окремо прем'єр-міністр розповів, як він з місцевим мешканцем обговорив стан доріг між районними центрами Чернігівщини.

«Під час перевірки до мене підійшов чоловік - звичайний житель області, поскаржився на дороги між районними центрами. Їх, мовляв, майже немає. І це, певно, так і є. Але я пояснив співрозмовнику і пояснюю вам: цього року ми направили 11,5 млрд грн на дорожні проекти саме місцевого значення. Плюс є ресурс фінансової децентралізації. І це відповідальність вже місцевої влади використати його ефективно», - написав Володимир Гройсман.

Також прем'єр-міністр зазначив, що йому дуже важко перевіряти стан всіх доріг особисто.

«Моє завдання тримати руку на пульсі ремонту трас здебільшого державного й міжнародного значення. А місцевий розвиток - це дорога з двостороннім рухом. З боку Уряду ми такий рух забезпечуємо», - резюмував Володимир Гройсман.

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Джерело: блог Володимира Гройсмана