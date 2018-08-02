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    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність

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    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність

    Прем'єр-міністр зазначив, що йому особисто дуже важко перевіряти стан всіх доріг

    Очільник уряду Володимир Гройсман в соцмережі Facebook розповів, як він взяв участь у перевірці якості асфальту на Чернігівщині.

    «На ділянці міжнародної траси М-02 перевіряємо якість дорожного полотна. Місяць тому тут почали середній ремонт. Зробили фрезерування старого покриття, уклали вирівнюючий шар і закріпили узбіччя.

    Візуально все виглядає гарно - сучасна розмітка, острівці безпеки. А наскільки довговічно - перевірили засобами пересувної лабораторії держпідприємства «Дорожній контроль якості», - написав Володимир Гройсман, який полюбляє в стилі радянських керівників зустрічатися з трудовими колективами та відвідувати різноманітні школи, лікарні чи заводи.

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    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність
    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність
    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність
    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність
    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність
    Як Гройсман перевіряв новий асфальт на надійність

    Він також зазначив, що перевірка якості полотна не є разовою акцією.

    Окремо прем'єр-міністр розповів, як він з місцевим мешканцем обговорив стан доріг між районними центрами Чернігівщини.

    «Під час перевірки до мене підійшов чоловік - звичайний житель області, поскаржився на дороги між районними центрами. Їх, мовляв, майже немає. І це, певно, так і є. Але я пояснив співрозмовнику і пояснюю вам: цього року ми направили 11,5 млрд грн на дорожні проекти саме місцевого значення. Плюс є ресурс фінансової децентралізації. І це відповідальність вже місцевої влади використати його ефективно», - написав Володимир Гройсман.

    Також прем'єр-міністр зазначив, що йому дуже важко перевіряти стан всіх доріг особисто.

    «Моє завдання тримати руку на пульсі ремонту трас здебільшого державного й міжнародного значення. А місцевий розвиток - це дорога з двостороннім рухом. З боку Уряду ми такий рух забезпечуємо», - резюмував Володимир Гройсман.

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    Джерело: блог Володимира Гройсмана

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    Володимир Гройсман дороги ремонт
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