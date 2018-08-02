Рух транспорту біля телецентру на Фонтанській дорозі тимчасово став двостороннім



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Благоустрій міста триває

Рух транспорту біля телецентру на Фонтанській дорозі з 1 серпня тимчасово став двостороннім. Про це повідомили в комунальному підприємстві «СМЕП».

Зокрема, двосторонній рух введено по Фонтанській дорозі на ділянці від телецентру до вулиці Артилерійській.

Такі заходи прийняті на час проведення ремонтних робіт теплотраси на вулиці Сегедской.

Нагадаємо, що проїзд по вулиці Сегедской комунальники перекрили 12 липня. Роботи по заміні теплотрас обіцяють завершити до 25 серпня.

Джерело: trassae95.com