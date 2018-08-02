Ось чому потрібно замінити маршрутки на українських дорогах

З моменту кривавої аварії в Житомирі, в якій загинуло 10 осіб, минуло два тижні. Які висновки зроблені?

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Сегодня рано утром в Беларуси попал в аварию автобус с украинскими туристами. Водитель заснул, автобус врезался в столб, вылетел в кювет, перевернулся. Итог - никто серьезно не пострадал.

Если бы вместо полноценного автобуса в аварию попал микроавтобус - его бы опять смяло, как консервную банку и была бы очередная трагедия с горой трупов. Вот почему бусики и маршрутки не должны перевозить пассажиров на популярных направлениях и международных трассах с большим траффиком.

С момента кровавой аварии в Житомире, в которой погибло 10 человек, прошло две недели. Какие выводы сделаны? Разрабатывается ли какой-то план по наведению порядка в пассажирских перевозках? Когда начнется замена маршруток на автобусы хотя бы на тех маршрутах, которые соединяют областные центры?

Джерело: блог Дениса Казанського

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