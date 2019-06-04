Юрист-конституціоналіст знайшов докази того, що коаліція у парламенті існує



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«Конституційний суд розуміє вагу питання, тому терміново відкрив провадження», - Юлія Кириченко про законність розпуску парламенту

Юристка-конституціоналістка Юлія Кириченко вважає, що указ президента про розпуск парламенту є неконституційним, оскільки президент не обґрунтував, на якій підставі він достроково припиняє повноваження парламенту.

За Конституцією України, президент має право таке робити виключно у трьох випадках:

протягом одного місяця парламентом не сформовано коаліцію відповідно до ст. 83 цієї Конституції; протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано новий уряд; протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись.

Юристка наголошує на тому, що глава держави не наділений зупиняти повноваження парламенту з політичних мотивів.

«Ці права щодо розпуску парламенту йому надаються для того, щоб він міг виконати роль кризового менеджера, коли парламент недієздатний. Аналіз діяльності нашого парламенту не свідчить про те, що він недієздатний. Візьміть роботу останнього тижня роботи парламентарів: прем’єр отримав вотум довіри де-факто, тобто є парламентська більшість», - підкреслює вона. Указ президента містить посилання на те, що немає коаліції.

На думку Кириченко, Зеленський не роз’яснює, коли вона припинилася і де ця неспроможність формувати коаліцію. «А аргументом для розпуску він ( Володимир Зеленський — ред. Главком) назвав низьку довіру до парламенту. Але це політичні мотиви, які не дають права на указ про розпуск парламенту», - каже Кириченко.

Також юристка наголошує на тому, що якщо парламент буде сформовано 21 липня, а потім думка, що все було неконституційно, домінуватиме, він буде вкрай слабким з точки зору легітимності. «Ми не можемо у країні, яка воює, ставати на хибний шлях і формувати слабкі інституції. Це, до речі, ще один напрямок боротьби Російської Федерації», - додає вона. Кириченко говорить про те, що крім військової агресії, Росія також діє на підрив легітимності вищих органів влади України. Щоб потім на міжнародній арені говорити про нелегітимні державні інституції в Україні. Тому, на думку юристки, дуже важливо зараз відмовитися від найменших сумнівів щодо неконституційності і сформувати у жовтні новий парламент, до якого не буде ніяких питань.

Сьогодні в парламенті запланований розгляд законопроєкту про імпічмент президента. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав парламент негайно розглянути законопроекти

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

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