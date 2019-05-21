Зеленський: Юридична підстава для розпуску Ради – з 2016 року не існувало коаліції



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Зеленський провів зустріч з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп Фото: прес-служба президента України

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%», - заявив Зеленський

В Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції», – заявив Зеленський, якого цитує прес-служба президента України.

Учасники зустрічі також обговорили дату проведення дочасних виборів. Вона залежатиме від того, коли президент видасть указ про розпуск парламенту.

«Також ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема, щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%», - додали в прес-службі.

Крім цього, як зазначається, на зустрічі піднімали питання звільнення українців з російського полону. Президент Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди попереднього глави держави з цього питання.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко заявила, що готова поділитися та передати новій владі всю інформацію, стосовно проведеної роботи над визволенням українських політв’язнів, військовополонених та заручників.

Напередодні Геращенко заявила, що для неї важливо було почути в інавгураційній промові новообраного президента Володимира Зеленського про звільнення політв’язнів і українських територій.

Як повідомив сьогодні Олег Ляшко, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

В Раді ще в кінці 2017 року був проголосований в першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), але до нього було подано 4400 правок, і немає шансів, що депутати його розглянуть.

Нагадаємо, згідно останнього опитування, яке провели центр «Соціальний моніторинг», Інститут соціальних досліджень ім.Яременка і група «Рейтинг», Радикальна партія, «Самопоміч» і Опоблок набирають менше 5% і не проходять в Верховну Раду.



