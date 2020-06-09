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    Політика

    Юзік в ресторані домовлявся з «вілкулівськими» про вибори, – нардеп

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    Нардеп Юрій Корявченков - Юзік в ресторані домовлявся з «вілкулівськими» про вибори, – нардеп
    Нардеп Юрій Корявченков

    Нардеп Поляков оприлюднив коротке відео, на якому видно автівку Корявченкова

    Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, зустрічався в одному зі столичних ресторанів із людьми колишнього нардепа Олександра Вілкула, де вони нібито вирішували питання щодо майбутніх місцевих виборів

    Про це у Telegram повідомив народний обранець Антон Поляков.

    «Юзік їсть в ресторані «Копоть та Баклажан». Кажуть, з вілкулівськими вирішує (питання, – ред.) щодо місцевих виборів. Слуга ж народу...» – написав він.

    Зазначимо, що Поляков оприлюднив коротке відео, на якому видно автівку Корявченкова.

    Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через публікацію розмов нардепа від «Слуги народу» Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу. 

    Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради влітку 2019 року висуванець  партії «Слуга народу» Юрій Корявченков переміг у 33 виборчому окрузі на Дніпропетровщині з результатом 61,54%. Найближчий його конкурент Вадим Віншель набрав 7,91%.

    прокуратура вибори депутат партії САП партія Слуга народу Антон Поляков
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