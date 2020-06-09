Юзік в ресторані домовлявся з «вілкулівськими» про вибори, – нардеп



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Нардеп Юрій Корявченков

Нардеп Поляков оприлюднив коротке відео, на якому видно автівку Корявченкова

Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, зустрічався в одному зі столичних ресторанів із людьми колишнього нардепа Олександра Вілкула, де вони нібито вирішували питання щодо майбутніх місцевих виборів

Про це у Telegram повідомив народний обранець Антон Поляков.

«Юзік їсть в ресторані «Копоть та Баклажан». Кажуть, з вілкулівськими вирішує (питання, – ред.) щодо місцевих виборів. Слуга ж народу...» – написав він.

Зазначимо, що Поляков оприлюднив коротке відео, на якому видно автівку Корявченкова.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через публікацію розмов нардепа від «Слуги народу» Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради влітку 2019 року висуванець партії «Слуга народу» Юрій Корявченков переміг у 33 виборчому окрузі на Дніпропетровщині з результатом 61,54%. Найближчий його конкурент Вадим Віншель набрав 7,91%.