Антикорупційна прокуратура відкрила справу через записи розмов нардепа Корявченкова



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САП відкрила справу через нібито записи розмови Юрія Корявченкова з криворізькою поліцією

Справу відкрито за ознаками пропозиції неправомірної вигоди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через публікацію розмов нардепа від «Слуги народу» Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію ГПУ.

Повідомляється, що справу відкрили за ознаками пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди службовій особі.

«За результатами обробки повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України», - йдеться у відповіді ГПУ на запит «Судового репортера»

Також повідомляється, що розслідування доручили НАБУ, а саме звернення було оформлено у вигляді заяви про злочин і стосувалося публікації записів нардепом Антоном Поляковим. На записі нардеп Корявченков в бесіді з керівництвом поліції Кривого Рогу обговорює місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова.

Розмова – із нібито керівником поліції Кривого Рогу. Останньому пояснюють, що, як і з ким він повинен «вирішувати». Йдеться про кримінальні справи щодо бізнесу й металобрухту.

На аудіозаписі чоловік представився нардепом Юрієм Корявченковим (актор «Юзік» з «Кварталу 95» – ред.).

Чоловік, голосом схожий на нардепа Корявченкова, заявив: «Я хочу представити всіх, я Юрій Корявченков, я представник Зеленського в Кривому Розі, і ми проводили вибори, перший і другий тур, парламентські. Це Юра Кисіль, він списочник, а я по 33 округу – це два райони, Центрально-міський і Металургійний. Володимир Захарченко, мажоритарник по 31 округу – це Північний район. Слава Медяник – це Дніпропетровськ, 27 округ. Він у Дніпропетровську, просто приїхав познайомитися і підтримати, напевно, і Володимира, і вас. Він у комітеті правоохоронних органів, Вова теж».

Так, учасники розмови обговорюють, як встановлювати владу в регіоні. Зокрема, один з учасників розмови, голос якого схожий на Корявченкова, каже, що місто вже 10 років перебуває «під впливом однієї сили» – міського голови Юрія Вілкула та його соратників. А останні п’ять років «вклинився тут» Костянтин Усов, ексдепутат від БПП, нібито наближений до Юрія Луценка, через що йому «спускалося все з рук».

Учасник розмови запитує, як бути з ним, після чого хтось із присутніх радить: «Нехай тобі хтось пред'явить пред'яву. Нехай тобі пред'яву прокуратура скине, ДБР… Роби це по моїй команді. А ми підтримаємо…».

Загалом у записі йдеться про те, що «слуги народу« особисто контролюватимуть, які справи і як їх повинна вести поліція. При цьому депутати неодноразово повторюють, що «їхній дах тримає» особисто президент України, і тому наказують керівникам поліції тримати прямий зв'язок тільки з ними. Також у ході обговорення один з учасників наголошує, що «ви в місті президента» і «в нас за спиною президент».

«Ніхто нічого не скаже. Закрили цю шваль – і все. Не потрібно нічого боятися…», – говорять співрозмовники.

Нагадаємо, 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.