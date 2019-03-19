З початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 175 кримінальних справ



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З усіх відкритих кримінальних проваджень близько 55 справ - за підкуп виборців

У 14 кримінальних провадженнях 24 особам повідомлено про підозру

З початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 175 кримінальних проваджень. Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

«За вчорашній день (17 березня) до нас поступило 45 заяв стосовно виборчої кампанії, а якщо говорити загалом, то на сьогоднішній день ми маємо зафіксованих 3305 заяв. Із них найбільше - це у Києві, 413, Січеславській області - 329, і в Донецькій - 205. Якщо говорити про кримінальні провадження, то загалом за вказаними фактами сьогодні розпочато 175 кримінальних проваджень», - сказав Стойко.

За його словами, у 14 кримінальних провадженнях 24 особам повідомлено про підозру, а за трьох провадженнями матеріали направлені на розгляд до суду.

Стойко уточнив, що за 595 фактами наразі проводяться перевірки, складено 569 адмінпротоколів, і за результатами розгляду було прийнято рішення щодо 103 протоколів. За 77 протоколами виписано штрафів на суму у 11747 грн.

«Здебільшого зазначені факти пов'язані, в першу чергу, із незаконною агітацією, це 1860, підкупом виборців - 449, хуліганством - 246, та пошкодженням майна – 887», - уточнив радник міністра.

Також Стойко поінформував, що наразі потрібні додаткові сили у чотирьох областях - Житомирській, Тернопільській, Черкаській і Чернівецькій, і що додаткові сили будуть туди направлені найближчим часом.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко зазначив, що з усіх відкритих кримінальних проваджень більше 50 справ - щодо хуліганства під час виборчого процесу, близько 55 справ - за підкуп виборців.

Також Стойко заявив, що українців лякають бійками та вибухами на виборчих дільницях.

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Джерело: Укрінформ