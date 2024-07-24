Заборона Московської церкви: Гетманцев звинуватив нардепів, які блокували трибуну, у держзраді

Блокування засідання Верховної Ради у вівторок призвело до того, що законопроєкт про Московську церкву все-таки розглянуть. Але після канікул

Данило Гетманцев: «Блокування парламенту у війну – це зрада держави»

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав державною зрадою вчорашні дії народних длепутатів від «Європейської солдіарності», а також рішення парламенту піти на канікули.

«Блокування парламенту у війну – це зрада держави. Незалежно від того чи ти агент, чи корисний ідіот. Спричинена тобою зупинка роботи ВР, яку ти називаєш канікулами – це цинізм. Знаю, це не хвилює ваші рейтинги, але гроші людям на фронті у вересні навряд чи можна роздати вашими плакатиками та патріотичними гаслами», – написав Гетманцев.

Нагадаємо, 23 липня народні депутати вийшли з плакатами та заблокували трибуну у Верховній Раді, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону релігійних організацій, який фактично унеможливить діяльність УПЦ МП в Україні.

Законопроєкт про заборону УПЦ МП не включили в порядок денний, оскільки проти винесення його на розгляд проголосувала фракція Слуга народу та колишні депутати ОПЗЖ.

Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні.