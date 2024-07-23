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Наступне засідання Рада почне із законопроєкту про заборону Московської церкви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Наступне засідання Рада почне із законопроєкту про заборону Московської церкви
Переважна більшість депутатів відмовилася розглядати законопроєкти, доки не буде голосування про заборону Московської церкви
фото з відкритих джерел

Як зазначив нардеп Гончаренко, наступні засідання Ради заплановано на серпень

Погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало не бажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Переважна більшість депутатів заявила, що поки не розглянемо законопроєкт про заборону Московської церкви, інші законопроєкти ми розглядати не будемо»,  – написав він.

Як зазначив нардеп, наступне засідання Ради почнеться із законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами нардепа, це буде не в липні.

«Слуги народу» хочуть ще раз продивитись цей законопроєкт, в них є пропозиція щодо двох правок. Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання почнеться саме з цього законопроєкту», – пояснив Гончаренко.

Народні депутати заблокували трибуну
Народні депутати заблокували трибуну
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: Московська церква в Україні депутат законопроєкт Олексій Гончаренко Верховна Рада

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