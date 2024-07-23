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Заборона Московської церкви: «слуги» відмовилися розглядати питання (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви: «слуги» відмовилися розглядати питання (оновлено)
фото: з відкритих джерел

Низка депутатів затягують розгляд питання про заборону Московської церкви

Фракція «слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Новина з погоджувальної ради: фракція «Слуга народу» разом із залишками ОПЗЖ проголосували проти внесення у порядок денний питання про заборону Московської церкви», – написав Гончаренко. 

У відповідь, як передає кореспондент «Главкома» , народні депутати заблокували трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту про заборону московської церкви № 8371. Депутати ЄС, Батьківщина, «Слуга народу», «Голос». В парламенті - перерва. Раніше на погоджувальній раді не було підтримано внесення законопроєкту у порядок денний.

Народні депутати заблокували трибуну
Народні депутати заблокували трибуну
фото: glavcom.ua

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко спростував тези пропаганди РФ, що проти заборони УПЦ МП в Україні виступають західні союзники. «Це фейки, які розганяють за гроші москви фсб, "сук православних", Деркачів, нібито стверджуючи, що американці проти. Подивіться, будь ласка, виступ Майка Джонсона, який каже, що рпц – це удар в серце України. Хочу нагадати, що Томос, який я як Президент України мав честь отримати з рук Вселенського Патріарха, – одним з перших мене привітав Президент Сполучених Штатів Трамп. І не треба брехати – весь світ сьогодні разом з нами, з Україною», – сказав він. 

Нагадаємо, на  засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: церква депутат Олексій Гончаренко фракція Московська церква в Україні

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