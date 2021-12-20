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    Західна преса розкритикувала закон про олігархів як спробу взяти під контроль телеканали – нардеп

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    Закон про олігархів &ndash; став інструментом тиску президентської влади на нелояльних бізнесменів&nbsp;&ndash; Наливайченко - Західна преса розкритикувала закон про олігархів як спробу взяти під контроль телеканали – нардеп
    Закон про олігархів – став інструментом тиску президентської влади на нелояльних бізнесменів – Наливайченко

    Своїми безвідповідальними діями влада підриває довіру західних партнерів до України – Наливайченко

    Стаття в Financial Times про Україну свідчить, що західні дипломати критично оцінюють український закон про олігархів як спробу влади встановити контроль над опозиційними телеканалами.

    Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на статтю в британському виданні Financial Times, присвяченій Україні.

    «Cвіжий номер Financial Times очевидно сьогодні зранку ліг на стіл президенту США Джо Байдену і всім лідерам західного світу. І усі прочитають в ньому статтю… Про те, як закон про олігархів – став інструментом тиску президентської влади на нелояльних бізнесменів. А вся гучна історія «боротьби з олігархами» – це лише спроба взяти під контроль опозиційні телеканали», – зазначив нардеп.

    Загалом, подібні публікації в Financial Times і інших впливових видання західного світу – тривожний сигнал для України, вважає Наливайченко.

    «Усе це викликає негативну реакцію у західних політиків, експертів і дипломатів. Це невдоволення і розчарування західні еліти транслюють через провідні видання світу. Своїми безвідповідальними діями влада підриває довіру західних партнерів до України і консолідовану підтримку наших прагнень до членства в Європейському Союзі», – наголосив нардеп.

    Нагадаємо, 19 грудня Financial Times випустила статтю, присвячену подіям в Україні. В статті з посиланням на західних дипломатів і експертів критикується закон про олігархів, який на заході розцінюють як інструмент переслідування нелояльних президенту бізнесменів.

    Теги: олігархи Володимир Зеленський Валентин Наливайченко деолігархізація
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    Західна преса розкритикувала закон про олігархів як спробу взяти під контроль телеканали – нардеп