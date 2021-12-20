Звинувачення у держзраді. Опозиція зробила заяву щодо наступних дій Порошенка (відео)

Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону

Керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов заявив, що нова справа проти експрезидента Петра Порошенка сфабрикована, і що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну. Турчинов додав, що чинний президент Володимир Зеленський і його політичне оточення повторять долю Віктора Януковича і його команди через те, що «брудними технологіями повністю зруйнували енергетичну безпеку України і продовжують переслідувати лідера опозиції Петра Порошенка».

«Владі було достеменно відомо, що лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко збирається від’їжджати на заздалегідь заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами, які будуть відбуватися саме цими днями. І саме, враховуючи цю ситуацію, вони почали брудне шоу, яке називається «негайне вручення чергової повістки Петру Порошенку на черговий допит», – заявив Турчинов.

Він додав, що «починаючи з першого дня перебування на посаді, Зеленський розпочав системну боротьбу проти п’ятого президента»: «Саме за його прямими вказівками були сфабриковані сотні кримінальних справ проти Порошенка… Уже пройшло два з половиною роки і всі ці справи перетворилися на фейк. Так само, як перетвориться на фейк і чергова сфабрикована справа за прямої вказівки чинного президента. Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку України, дати тепло в оселі українців».

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.

«Хочу сказати чинні владі: не сподівайтесь. Після проведення міжнародних зустрічей Петро Порошенко повернеться в Україну, і ваша чергова справа, ваше чергове брудне шоу знову перетвориться на фарс. На превеликий жаль, в цих складних умовах чинна влада, чинний президент повністю копіюють Януковича і його режим. Як в зрадницькій позиції щодо захисту країни, так і в боротьбі з політичним опонентом. Але вони скопіюють не тільки їх брудні технології, а вони повністю повторять і фінал», – наголосив Турчинов.

Нагадаємо, п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.