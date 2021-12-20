Адвокат оприлюднив підозру Порошенку (документ)

Новіков розповів, як представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри

Підозру у державній зраді надіслано п'ятому президенту України Петру Порошенку поштою. Водночас, як розповів у Facebook його адвокат Ілля Новіков, дві години тому до будинку Порошенка приїхали представники прокуратури та залишили текст підписаної підозри у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, а також повістку на допит на 23 грудня.

Він також зазначив, що за версією слідства, «Порошенко створив злочинну групу» для зриву законтрактованих восени 2014 року поставок вугілля з ПАР, щоб закупити його на окупованому Донбасі, заплативши представникам «Л/ДНР» 200 млн гривень.

Фото: підозра Порошенку (facebook.com/Ilya.S.Novikov)

Новіков наголосив, що у підозрі «нічого несподіваного для нас немає».

«Ще місяць тому, коли опублікували підозру колишньому міністру енергетики Демчишину, було цілком зрозуміло, і ми, адвокати, говорили про це в медіа, що у всіх місцях, де у них сказано «невстановлену особу з керівництва України», вони планують вписати «Порошенко». І ще з вересня було зрозуміло, що їхнє стратегічне завдання – щоб у підозрі написати поруч прізвища Медведчук та Порошенко. Ми це знали і були до цього цілком готові», – написав адвокат.

Новіков вважає, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко сьогодні вчинив професійне самогубство, підписавши підозру Порошенку.

«Подробиці самогубства такі. Дві години тому до будинку Петра Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилися у охоронця, чи вдома п'ятий президент (він на конференції у Варшаві, але навряд чи вони цього не знали) і засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри «у справі про постачання вугілля з ДНР» та повістку на допит на 23 грудня», – розповів деталі юрист.

Новіков нагадав, що іще минулої п'ятниці стало зрозуміло, що «щось таке має статися на початку цього тижня», коли Петру Порошенку спробували передати повістку на якісь слідчі дії на сьогоднішню дату.

«Порядок денний був виписаний криво і не мав законної сили, але загальний сенс був ясний», – розповідає захисник п’ятого президента.

«Після цього медіа, близькі до адміністрації Зеленського, почали розкручувати тему «Порошенко злякався допиту та поїхав за кордон, тепер він ховатиметься там від слідства». Насправді вони чудово знали, що він збирається відлітати, і явно підгадували свої плани на це. Парламентські канікули, кінець грудня – початок січня – єдиний час на рік, коли він може кудись поїхати із сім'єю. І про програму міжнародних зустрічей дізнатися також було досить просто», – каже Новіков.

Він додав, що єдина людина, чиї плани на відпустку справді торкнулася цієї історії – генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.

«Їй довелося терміново піти у позапланову відпустку сьогодні вранці, аби тільки не підписувати незаконну підозру. Наскільки можна судити, всі ці вихідні в керівництві офісу генпрокурора сперечалися, кому дістанеться цей сірник, що горить у пальцях. У результаті Венедиктова відбилася від цього обов'язку, і підписувати довелося її заступнику Симоненку. Його реальні перспективи – потрапити під санкції Магницького слідом за Портновим, і це у кращому для нього випадку. Але сам факт, що Офіс генпрокурора більше не може чинити опір тиску Офісу президента, і мав прогнутися під нього, вже показує, наскільки все погано», - наголосив юрист.

Далі він розповідає у чому сенс справи, до якої намагаються притягнути Порошенка:

«За заголовками можна зрозуміти, що це довгоочікувана і обіцяна Зеленським справа про корупцію Порошенка та мільярдні розкрадання. Найсмішніше в цій історії, що ДБР, СБУ та ГПУ розслідують цю справу як справу про безкорисливу допомогу та чоловічу дружбу. Мені правда здається, що це дико смішно, але я займаюся цією історією вже півроку, можливо, у мене спотворене сприйняття. Спробуйте оцінити самі.

Спершу треба розуміти, що слідство починали з великим ентузіазмом, відштовхуючись від слів із «плівок Медведчука» про перевезення грошей у «ДНР». На той момент у них явно була ідея, що раз Медведчук говорить телефоном, що хтось кудись віз гроші, то ці гроші вони вкрали вдвох з Порошенком і поділили. Дуже швидко, ще цього літа, з'ясувалося, що йшлося про легальну і єдину на той момент можливу схему постачання вугілля з держшахт з окупованих територій. Що вкрасти там було фізично нічого і ніяк, оскільки вугілля постачалося за мінімальною ціною і йшло прямо на станції. І що Порошенка там взагалі у жодному вигляді немає, оскільки все це компетенція Кабміну.

Але відмовлятися від сюжету з «ДНР» їм не хотілося, оскільки їм потрібна була якась справа про підтримку Порошенкаом тероризму в тій чи іншій формі, оскільки тільки це може бути приводом для РНБО накласти санкції та відібрати бізнес (насправді не може, але про це іншим разом). А іншого такого сюжету не було і зробити його з Липецької фабрики «Рошен», як вони пробували минулого року, не вийшло. Тоді вони вирішили надати всю історію із завезенням вугілля як безкорисливу допомогу економіці «ДНР» та «ЛНР». Що цілковите божевілля, і ви це розумієте, і вони теж це розуміють. Але вони правда описують все це як масонську змову на підтримку «молодих республік Донбасу».

За їхньою версією задля того, щоб безоплатно та безкорисливо направити до «ДНР» та «ЛНР» 200 мільйонів гривень протягом 2015 року, Порошенко створив злочинну групу, та провів цілу спецоперацію зі зриву законтрактованих восени 2014 року постачання вугілля з ПАР. Тому що, якби вугілля надходило з ПАР, не можна було б купувати його в ОРДЛО. Оскільки взагалі жодних доказів цього немає, вони описують усю ситуацію в жанрі конспірології, приписуючи до кожної фрази про те, що хтось що зробив або сказав «за негласною вказівкою Порошенка». При цьому для них стає важливим довести, що вугілля з ПАР було гарної якості та за розумною ціною», – пояснив адвокат.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Порошенку підписав підозру у державній зраді заступник Венедіктової.

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