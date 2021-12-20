ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді

П'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді. Про це під час брифінгу 20 грудня заявив керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов.

«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», – пояснив Турчинов.

За його словами, підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

Порошенко наразі перебуває у дипломатичному турне в Туреччині та Польщі. Можливо, йому вручать підозру, коли він повернеться.