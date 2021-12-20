ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді
Підозру Порошенку підписала не генеральна прокурорка Венедіктова, а один із її заступників
П'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді. Про це під час брифінгу 20 грудня заявив керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов.
«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», – пояснив Турчинов.
За його словами, підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.
Порошенко наразі перебуває у дипломатичному турне в Туреччині та Польщі. Можливо, йому вручать підозру, коли він повернеться.
17 грудня ДБР намагалося вручити повістку на допит Порошенку, але він проігнорував слідчих: сів у машину й поїхав. Тоді повістка стосувалася справи щодо схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини.
Зазначається, що слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України.
Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України. У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру одному із діючих народних депутатів та колишньому міністру енергетики.
Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої «вугільної справи» та її цілковитої необґрунтованості.
«Замість об’єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи, в якій опинилася країна, зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого «відосика» – переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів», – йдеться в офіційному повідомленні «Європейської Солідарності».
Нагадаємо, Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
Раніше «Главком» через свої джерела отримав копію повідомлення про підозру, яку оголосили колишньому міністру у так званій «вугільній справі». З отриманих документів випливає, що кінцевою мішенню розслідування може виявитися не тільки Володимир Демчишин. Детальніше про це читайте тут: Що криється за підозрою ексміністру Демчишину? Ексклюзивний документ.