Захист Гладковського оскаржить рішення суду



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Олег Гладковський Фото: «Слово і Діло»

Захист має отримати повний текст ухвали суду і вивчити її – Волинець

Захист колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду про його арешт із альтернативою застави.

Про це 19 жовтня заявив адвокат Руслан Волинець.

«Ми не згодні з таким рішенням суду і однозначно будемо його оскаржувати», – сказав захисник.

Дати подачі скарги він не назвав і додав, що захист ще має отримати повний текст ухвали суду і вивчити її.

Волинець також заявив, що заставу за Гладковського, найімовірніше, буде внесено 21 жовтня, чиї це будуть кошти – адвокат не уточнив.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.